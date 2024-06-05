Посол: ЦАР рассматривает Россию как партнёра в разработке недр
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Об этом рассказал российский посол в ЦАР Александр Бикантов.
По его словам, добыча полезных ископаемых могла бы стать мотором экономического развития республики.
«Несмотря на природные богатства, вопрос их добычи и тем более переработки остаётся актуальным», — отметил он, передаёт РИА Новости.
Бикантов подчеркнул, что в число полезных ископаемых на территории ЦАР входят графиты, литий и колтан. Эти ресурсы применяют в том числе в сфере микроэлектроники.
Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа приехал в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Участие в мероприятии подтвердили 17 тыс. человек из 136 стран.