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Посол: ЦАР рассматривает Россию как партнёра в разработке недр

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Центрально-Африканская Республика рассматривает Россию в качестве перспективного партнёра в проведении исследований и разработке недр.
Посол: ЦАР рассматривает Россию как партнёра в разработке недр
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал российский посол в ЦАР Александр Бикантов.

По его словам, добыча полезных ископаемых могла бы стать мотором экономического развития республики. 

«Несмотря на природные богатства, вопрос их добычи и тем более переработки остаётся актуальным», — отметил он, передаёт РИА Новости.

Бикантов подчеркнул, что в число полезных ископаемых на территории ЦАР входят графиты, литий и колтан. Эти ресурсы применяют в том числе в сфере микроэлектроники.

Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа приехал в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Участие в мероприятии подтвердили 17 тыс. человек из 136 стран. 

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