Лайшев призвал игнорировать слова Дюамель о российских фигуристах
«Не надо обращать никакого внимания ни на требования Дюамель, ни на слова кого-то ещё. Нужно просто их игнорировать. Потому что мы своим благородством можем дойти до определённых ненужных нам моментов, ведь на Западе уже не считаются ни с какими законами», — приводит слова Лайшева РИА Новости.
Дюамель заявила, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов.
На неделе ФФККР дала разрешение на переход в другие сборные Софье Самоделкиной, Аннабель Морозов, Екатерине Гейниш и Дмитрию Чигирёву.
Ранее Свищёв заявил, что требования Дюамель стопроцентно вызваны боязнью конкуренции.