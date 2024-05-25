Лайшев призвал игнорировать слова Дюамель о российских фигуристах

Экс-руководитель московского Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о мнении двукратной чемпионки мира в парном катании Меган Дюамель о российских фигуристах.

«Не надо обращать никакого внимания ни на требования Дюамель, ни на слова кого-то ещё. Нужно просто их игнорировать. Потому что мы своим благородством можем дойти до определённых ненужных нам моментов, ведь на Западе уже не считаются ни с какими законами», — приводит слова Лайшева РИА Новости.

Дюамель заявила, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов.

На неделе ФФККР дала разрешение на переход в другие сборные Софье Самоделкиной, Аннабель Морозов, Екатерине Гейниш и Дмитрию Чигирёву.

Ранее Свищёв заявил, что требования Дюамель стопроцентно вызваны боязнью конкуренции.