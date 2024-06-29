Иовчев рассказал, что написал песню «Моя родина возвращается» на третий день СВО

Гитарист рок-группы «Зверобой» Алексей Иовчев на фестивале «RT.Док: Время наших героев» рассказал RT, что написал песню «Моя родина возвращается» на третий день СВО.

«Меня прошибло каким-то таким импульсом. Я представил себя в кабине танка, БМП, не знаю... Вот этих ребят, которые надели на себя танкошлемы, которые восемь лет ждали того момента, когда они смогут двинуться и начать освобождать свои родные города и посёлки», — рассказал он.

Лидер группы Александр Носков согласился с мыслью, что композиция похожа на песню 1941 года «Священная война» со знаменитой первой строчкой «Вставай, страна огромная!».

Ранее стало известно, что в рамках фестиваля «RT.Док: Время наших героев» пройдёт показ фильма «Я иду домой» Владислава Рыткова и Андрея Ященко об освобождении Артёмовска в ДНР.