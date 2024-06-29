Иовчев рассказал, что написал песню «Моя родина возвращается» на третий день СВО
«Меня прошибло каким-то таким импульсом. Я представил себя в кабине танка, БМП, не знаю... Вот этих ребят, которые надели на себя танкошлемы, которые восемь лет ждали того момента, когда они смогут двинуться и начать освобождать свои родные города и посёлки», — рассказал он.
Лидер группы Александр Носков согласился с мыслью, что композиция похожа на песню 1941 года «Священная война» со знаменитой первой строчкой «Вставай, страна огромная!».
Ранее стало известно, что в рамках фестиваля «RT.Док: Время наших героев» пройдёт показ фильма «Я иду домой» Владислава Рыткова и Андрея Ященко об освобождении Артёмовска в ДНР.