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МО: Белоруссия дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы

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Белоруссия на фоне активности украинских БПЛА дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы, а также критически важных объектов республики.
МО: Белоруссия дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что на фоне активности украинских БПЛА, «ведущих разведку в приграничных районах территории Республики Беларусь», а также в связи со скоплением сил ПВО в Житомирской области Украины «в рамках проверки боевой готовности вооружённых сил в назначенные районы дополнительно выведены силы и средства ПВО для прикрытия военных и критически важных объектов гражданской инфраструктуры Республики Беларусь».

Ранее заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе ВС Белоруссии полковник Вадим Лукашевич заявил, что обстановка на границе Украины и Белоруссии является напряжённой.

По словам Лукашевича, у Минобороны Белоруссии есть данные о том, что Украина стягивает к белорусским границам войска, вооружение и военную технику.

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