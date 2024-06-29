МО: Белоруссия дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы

Белоруссия на фоне активности украинских БПЛА дополнительно вывела силы ПВО для прикрытия границы, а также критически важных объектов республики.

Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что на фоне активности украинских БПЛА, «ведущих разведку в приграничных районах территории Республики Беларусь», а также в связи со скоплением сил ПВО в Житомирской области Украины «в рамках проверки боевой готовности вооружённых сил в назначенные районы дополнительно выведены силы и средства ПВО для прикрытия военных и критически важных объектов гражданской инфраструктуры Республики Беларусь».

Ранее заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе ВС Белоруссии полковник Вадим Лукашевич заявил, что обстановка на границе Украины и Белоруссии является напряжённой.

По словам Лукашевича, у Минобороны Белоруссии есть данные о том, что Украина стягивает к белорусским границам войска, вооружение и военную технику.