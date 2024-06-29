Минобороны Белоруссии: на границе с Украиной нарастает напряжённость

В белорусском военном ведомстве заявили, что обстановка на границе Украины и Белоруссии является напряжённой.

Об этом рассказал заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе ВС Белоруссии полковник Вадим Лукашевич.

«Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряжённости. Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории», — сказал он.

По словам Лукашевича, у ведомства есть данные о том, что Украина стягивает к белорусским границам войска, вооружение и военную технику.

Американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжёлая дальнобойная артиллерия размещены в Житомирской области на Украине, добавил он.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили об обнаружении схрона со взрывчаткой на белорусско-украинской границе.