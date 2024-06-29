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Минобороны Белоруссии: на границе с Украиной нарастает напряжённость

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В белорусском военном ведомстве заявили, что обстановка на границе Украины и Белоруссии является напряжённой.
Минобороны Белоруссии: на границе с Украиной нарастает напряжённость
  • РИА Новости

Об этом рассказал заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе ВС Белоруссии полковник Вадим Лукашевич. 

«Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряжённости. Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории», — сказал он.

По словам Лукашевича, у ведомства есть данные о том, что Украина стягивает к белорусским границам войска, вооружение и военную технику. 

Американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжёлая дальнобойная артиллерия размещены в Житомирской области на Украине, добавил он. 

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили об обнаружении схрона со взрывчаткой на белорусско-украинской границе.

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