Минобороны Белоруссии: на границе с Украиной нарастает напряжённость
- РИА Новости
Об этом рассказал заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе ВС Белоруссии полковник Вадим Лукашевич.
«Обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряжённости. Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории», — сказал он.
По словам Лукашевича, у ведомства есть данные о том, что Украина стягивает к белорусским границам войска, вооружение и военную технику.
Американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжёлая дальнобойная артиллерия размещены в Житомирской области на Украине, добавил он.
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили об обнаружении схрона со взрывчаткой на белорусско-украинской границе.