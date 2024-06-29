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Директор YASNO: зимой света на Украине может не быть по 12 часов в сутки

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Директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко допустил, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки.
Директор YASNO: зимой света на Украине может не быть по 12 часов в сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Он уточнил, что зимой потребление электроэнергии в стране самое большое.

«Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30—35%... Базовый прогноз — 12 часов без света», — цитирует Коваленко РИА Новости.

Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что украинцы смогут пользоваться электричеством зимой не более четырёх часов в день, если власти ничего не предпримут для восстановления энергосистемы.

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