Свищёв: требования Дюамель стопроцентно вызваны боязнью конкуренции

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв высказался о словах двукратной чемпионки мира в парном катании Меган Дюамель.

«Требования Дюамель стопроцентно вызваны боязнью конкуренции. Таким образом, через высказывания и предложения не спортивного характера они пытаются убрать основных соперников. Российские фигуристы сейчас самые сильные и даже поменяв гражданство, они составят реальную конкуренцию всем в мире», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

Дюамель заявила, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов.

На неделе ФФККР дала разрешение на переход в другие сборные Софье Самоделкиной, Аннабель Морозов, Екатерине Гейниш и Дмитрию Чигирёву.

Ранее Тарасова заявила, что Дюамель надоела своими высказываниями о россиянах.