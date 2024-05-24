Тарасова: Дюамель надоела своими высказываниями о россиянах

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о словах двукратной чемпионки мира в парном катании Меган Дюамель.

«Дюамель надо поменять профессию. Она числится в спортсменах, а ей нужно идти в ВСУ. Пусть там предлагает свои услуги. Она уже надоела своими высказываниями. Хочется спросить Дюамель, а в своей основной работе она покажет что‑нибудь новенькое? Или она будет обсуждать русских? Ей надо собой заняться», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Дюамель заявила, что ISU должен препятствовать переходам российских фигуристов.

Напомним, что Казахстан сделал соответствующий запрос на переход фигуристки Софьи Самоделкиной. Сообщалось, что ФФККР дала разрешение.

Теперь она сможет выступать за сборную страны в следующем сезоне. Фигуристка летом приняла гражданство Казахстана.

Ранее Тарасова высказалась о смене Самоделкиной спортивного гражданства.