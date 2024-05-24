Тарасова — о смене гражданства Самоделкиной: не потеря для российского фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о смене фигуристкой Софьей Самоделкиной спортивного гражданства.

«Девочка хочет перейти туда, значит, пусть идёт. У нас нет в ней заинтересованности. Для российского фигурного катания уход Самоделкиной — не потеря», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Накануне Казахстан сделал соответствующий запрос на переход. Сообщалось, что ФФККР дала разрешение.

Теперь Самоделкина сможет выступать за сборную страны в следующем сезоне.

Ранее Самоделкина рассказала, как её стошнило прямо на льду во время тренировки.