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Тарасова — о смене гражданства Самоделкиной: не потеря для российского фигурного катания

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о смене фигуристкой Софьей Самоделкиной спортивного гражданства.

«Девочка хочет перейти туда, значит, пусть идёт. У нас нет в ней заинтересованности. Для российского фигурного катания уход Самоделкиной — не потеря», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Накануне Казахстан сделал соответствующий запрос на переход. Сообщалось, что ФФККР дала разрешение.

Теперь Самоделкина сможет выступать за сборную страны в следующем сезоне.

Ранее Самоделкина рассказала, как её стошнило прямо на льду во время тренировки.

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