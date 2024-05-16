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Самоделкину стошнило прямо на льду — фигуристка пыталась это скрыть

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Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как её стошнило прямо на льду во время тренировки.
Самоделкину стошнило прямо на льду — фигуристка пыталась это скрыть
  • РИА Новости

«Меня вырвало на льду во время раскатки. Я поняла, что сейчас узнают и выгонят. Решила, что скрою это, и сделала все дела прямо под заливочную машину. Быстро свалила», — сказала фигуристка в шоу «Есть история».

Она также добавила, что, когда тренер заметила это, то допросила всех спортсменов, но Самоделкина не призналась. При этом фигуристка отметила, что, скорее всего, тренер догадалась, кого стошнило на льду.

Напомним, что Софья летом приняла гражданство Казахстана.

Ранее Яна Рудковская заявила, что Самоделкина с 2024 года представляет Казахстан.

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