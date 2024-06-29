Минск обвинил Румынию в срыве участия белорусской делегации в сессии ПА ОБСЕ
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«Белорусские парламентарии крайне возмущены тем, что румынские власти намеренно сорвали участие делегации Национального собрания Республики Беларусь в 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте отказом во въезде на территорию Румынии», — говорится в заявлении делегации, передаёт ТАСС.
По мнению депутатов, решение Бухареста принято вопреки принципам ОБСЕ. Они отметили, что недопуск делегации является примером «откровенной предвзятости и дискриминации».
В заявлении также сообщается, что Минск не признаёт решения в отношении Белоруссии, которые могут быть приняты во время сессии Парламентской ассамблеи.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ деградировала и обслуживает интересы Запада.