Третьяк: приятно видеть, как Шестёркин стал легендой одного из самых популярных клубов Северной Америки
- РИА Новости
«Приятно видеть, как Игорь на наших глазах стал легендой одного из самых популярных клубов Северной Америки. У него уже есть «Везина», рано или поздно он поднимет над головой и Кубок Стэнли», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».
В первом раунде Кубка Стэнли команда обыграла «Вашингтон» с общим счётом 4:0. В первом матче второго раунда команда обыграла «Каролину».
Россиянин стал третьим вратарём франшизы, который выиграл все пять первых матчей сезона в плей-офф НХЛ.
Ранее Шестёркин высказал мнение о потенциальной победе в Кубке Стэнли.