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Третьяк: приятно видеть, как Шестёркин стал легендой одного из самых популярных клубов Северной Америки

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о вратаре «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоре Шестёркине.
Третьяк: приятно видеть, как Шестёркин стал легендой одного из самых популярных клубов Северной Америки
  • РИА Новости

«Приятно видеть, как Игорь на наших глазах стал легендой одного из самых популярных клубов Северной Америки. У него уже есть «Везина», рано или поздно он поднимет над головой и Кубок Стэнли», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

В первом раунде Кубка Стэнли команда обыграла «Вашингтон» с общим счётом 4:0. В первом матче второго раунда команда обыграла «Каролину».

Россиянин стал третьим вратарём франшизы, который выиграл все пять первых матчей сезона в плей-офф НХЛ.

Ранее Шестёркин высказал мнение о потенциальной победе в Кубке Стэнли.

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