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Булыкин: Тюкавин доказывает на деле, что готов, хочет и может переехать в Европу

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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
Булыкин: Тюкавин доказывает на деле, что готов, хочет и может переехать в Европу
  • РИА Новости

«Понятное дело, что Тюкавин сейчас — один из самых перспективных футболистов наряду с Пиняевым и Глушенковым. Но Тюкавин доказывает на деле, что он готов, хочет и может переехать в Европу», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Тюкавин открыл счёт в матче 27-го тура с «Сочи», забив пяткой после передачи Сергея Паршивлюка.

Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 3:2. «Динамо» набрало 50 очков и по дополнительным показателям вышло на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Тюкавин назвал гол в ворота «Сочи» одним из лучших в карьере.

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