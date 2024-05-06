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Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»: время уходит, а моложе мы не становимся

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном назначении в московский «Спартак».
Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»: время уходит, а моложе мы не становимся
  • РИА Новости

«Время уходит, а моложе мы не становимся. Так что когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность? И я говорю не только про «Спартак», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством команда выдала беспроигрышную серию из шести матчей.

Ранее Ольга Смородская заявила, что Абаскаль изобретал велосипед и хотел казаться загадочным.

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