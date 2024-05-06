Тарасова — о деле Валиевой: не будут они пересматривать решение в нашу сторону
- РИА Новости
«Они уже осточертели на счёт Валиевой! Не верю им абсолютно. Не будут они пересматривать решение в нашу сторону. Сволочи!» — цитирует Тарасову РИА Новости.
В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее Камила Валиева высказала слова благодарности после дня рождения.