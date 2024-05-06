Тарасова — о деле Валиевой: не будут они пересматривать решение в нашу сторону

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не верит, что Федеральный верховный суд Швейцарии пересмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Они уже осточертели на счёт Валиевой! Не верю им абсолютно. Не будут они пересматривать решение в нашу сторону. Сволочи!» — цитирует Тарасову РИА Новости.

В январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Камила Валиева высказала слова благодарности после дня рождения.