«Байер» продлил беспроигрышную серию до 48 матчей

«Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра завершилась со счётом 5:1.

В составе «Байера» отличились Гранит Джака (12-я минута), Патрик Шик (44-я), Эсекиэль Паласиос (58-я), Джереми Фримпонг (77-я) и Виктор Бонифаце (88-я). Единственный гол «Айнтрахта» забил Уго Экитике (32-я).

«Байер» с 84 очками является лидером турнирной таблицы. Команда в текущем сезоне не проигрывает на протяжении 48 матчей.

В активе «Айнтрахта» 45 очков и шестая позиция.

Ранее «Байер» обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.