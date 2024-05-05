Льюис: на турнире по киберспорту в Дании запретили упоминать Россию и теракт в «Крокусе»
- AFP
- © NATALIA KOLESNIKOVA
Как сообщает журналист Ричард Льюис, данное требование исходило от правительства Дании. Это было сделано для того, чтобы во время эфира ничего нельзя было бы расценить как политическое сообщение о России.
Отмечается, что из-за этой ситуации две команды советовали своим игрокам не упоминать теракт в «Крокусе».
Победителем турнира PGL Copenhagen Major, который прошёл с 17 по 31 марта, стала украинская команда Natus Vincere.
Ранее сообщалось, что в Дании призвали дисквалифицировать россиян с PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2.