Льюис: на турнире по киберспорту в Дании запретили упоминать Россию и теракт в «Крокусе»

Организаторы турнира по CS 2 в Копенгагене запрещали упоминать Россию и теракт в «Крокус Сити Холле».

Как сообщает журналист Ричард Льюис, данное требование исходило от правительства Дании. Это было сделано для того, чтобы во время эфира ничего нельзя было бы расценить как политическое сообщение о России.

Отмечается, что из-за этой ситуации две команды советовали своим игрокам не упоминать теракт в «Крокусе».

Победителем турнира PGL Copenhagen Major, который прошёл с 17 по 31 марта, стала украинская команда Natus Vincere.

Ранее сообщалось, что в Дании призвали дисквалифицировать россиян с PGL Major Copenhagen 2024 по CS 2.