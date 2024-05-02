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В Таджикистане назвали условие для проведения товарищеского матча с Россией

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Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев оценил вероятность проведения матча со сборной России.
В Таджикистане назвали условие для проведения товарищеского матча с Россией
  • РИА Новости

«Разговоры на этот счёт были. Сейчас мы не можем сказать, будет товарищеская игра со сборной России или нет, всё будет зависеть от июньских отборочны матчей», — цитирует Салиева Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

17 ноября 2022 года команда России провела матч с Таджикистаном в Душанбе. Игра завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что РФС получил предложение провести матч со сборной Таджикистана в России.

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