В Таджикистане назвали условие для проведения товарищеского матча с Россией

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев оценил вероятность проведения матча со сборной России.

«Разговоры на этот счёт были. Сейчас мы не можем сказать, будет товарищеская игра со сборной России или нет, всё будет зависеть от июньских отборочны матчей», — цитирует Салиева Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

17 ноября 2022 года команда России провела матч с Таджикистаном в Душанбе. Игра завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что РФС получил предложение провести матч со сборной Таджикистана в России.