РФС получил предложение провести матч со сборной Таджикистана в России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможных ближайших соперниках сборной России.

«Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России, также рассматриваем и другие варианты на предмет проведения матчей», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

17 ноября 2022 года команда России провела матч с Таджикистаном в Душанбе. Игра завершилась со счётом 0:0.

Ранее в РФС рассказали о поиске соперников для матчей сборной России в сентябре.