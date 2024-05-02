RT в Telegram
Подпишись

РФС получил предложение провести матч со сборной Таджикистана в России

Короткая ссылка
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможных ближайших соперниках сборной России.
РФС получил предложение провести матч со сборной Таджикистана в России
  • РИА Новости

«Таджикистан выходил на нас с просьбой провести матч в России, также рассматриваем и другие варианты на предмет проведения матчей», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

17 ноября 2022 года команда России провела матч с Таджикистаном в Душанбе. Игра завершилась со счётом 0:0.

Ранее в РФС рассказали о поиске соперников для матчей сборной России в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить