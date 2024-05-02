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Bild: Рангник отказался возглавить «Баварию»

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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник ответил отказом на предложение возглавить мюнхенскую «Баварию».
Bild: Рангник отказался возглавить «Баварию»
  • Gettyimages.ru

По информации Bild, тренер решил продолжить карьеру в национальной команде Австрии.

Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.

У «Баварии» 66 очков и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте находится «Байер», который уже оформил досрочное чемпионство.

Ранее сообщалось, что фанаты «Баварии» создали петицию против приглашения Рангника в клуб.

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