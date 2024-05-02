Bild: Рангник отказался возглавить «Баварию»
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По информации Bild, тренер решил продолжить карьеру в национальной команде Австрии.
Контракт Томаса Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.
У «Баварии» 66 очков и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте находится «Байер», который уже оформил досрочное чемпионство.
Ранее сообщалось, что фанаты «Баварии» создали петицию против приглашения Рангника в клуб.