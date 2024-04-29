Камоцци: в чемпионской гонке верю в «Краснодар» — он лучше «Зенита»
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«В чемпионской гонке РПЛ я верю в «Краснодар». Верю в них, потому что они лучше «Зенита», — цитирует Камоцци «Чемпионат».
Накануне «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).
Ранее Аршавин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Динамо».