Камоцци: в чемпионской гонке верю в «Краснодар» — он лучше «Зенита»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В чемпионской гонке РПЛ я верю в «Краснодар». Верю в них, потому что они лучше «Зенита», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

Накануне «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Краснодар» после ничьей с «Крыльями» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее Аршавин назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Динамо».