RT: представившийся писарем боец ВС России на самом деле подбил танк и БМП ВСУ
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В разговоре с посетителями выставки мужчину спросили, за что ему «дали Героя».
«За любовь к Родине... На компьютере бумажки печатал», — сказал он.
Жарскому 27 лет, он участвует в спецоперации с первых дней и служит в артиллерии.
Близкие Ивана говорят, что узнали о его награде из новостей. Его успехам они не удивились: он всегда был целеустремлённым и сильным человеком, а главное его качество — чувство справедливости. Друзья Ивана говорят, что он с детства защищал слабых и тех, кто младше него.
Жарский родом из Казани, стать военным мечтал с детства, поэтому отучился в казанской кадетской школе, а затем окончил Михайловскую военную академию в Санкт-Петербурге.