RT: представившийся писарем боец ВС России на самом деле подбил танк и БМП ВСУ

RT выяснил, что российский военный Иван Жарский, который на выставке трофейной техники в Москве пошутил, что «отсиделся в штабе писарем», на самом деле подбил танк Leopard и несколько БМП Bradley.

В разговоре с посетителями выставки мужчину спросили, за что ему «дали Героя».

«За любовь к Родине... На компьютере бумажки печатал», — сказал он.

Жарскому 27 лет, он участвует в спецоперации с первых дней и служит в артиллерии.

Близкие Ивана говорят, что узнали о его награде из новостей. Его успехам они не удивились: он всегда был целеустремлённым и сильным человеком, а главное его качество — чувство справедливости. Друзья Ивана говорят, что он с детства защищал слабых и тех, кто младше него.

Жарский родом из Казани, стать военным мечтал с детства, поэтому отучился в казанской кадетской школе, а затем окончил Михайловскую военную академию в Санкт-Петербурге.