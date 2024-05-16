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Россия высылает военного атташе Британии в качестве ответной меры

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Российская Федерация в качестве ответной меры высылает из Москвы военного атташе Британии. Об этом Министерство иностранных дел заявило представителю британского посольства.

«Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве А.Т. Когхилл объявляется persona non grata. Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации», — сообщает министерство.

8 мая глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе России и снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, из-за «вредоносной деятельности России в Великобритании и Европе».

В российском МИД это решение назвали безосновательным и заявили, что расценивают его как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером.

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