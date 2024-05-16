Средства ПВО сбили ещё два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Около 16:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что предыдущую попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории страны пресекли около 14:00 мск.