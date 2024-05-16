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Средства ПВО сбили ещё два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

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Дежурные средства противовоздушной обороны сбили ещё два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.
Средства ПВО сбили ещё два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 16:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что предыдущую попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории страны пресекли около 14:00 мск.

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