Средства ПВО сбили ещё два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили ещё два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 16:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что предыдущую попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории страны пресекли около 14:00 мск.