Миссия МВФ в ближайшие недели отправится на Украину для обзора экономики страны

Очередной обзор экономики Украины станет целью визита в страну миссии Международного валютного фонда (МВФ), который состоится в ближайшие недели.

Как сообщила на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джули Козак, по итогам этой работы Украине может быть предоставлен очередной транш в рамках утверждённого ранее механизма расширенного кредитования (EFF).

«Что касается следующего обзора в рамках EFF, мы ожидаем, что миссия начнёт свою работу в ближайшие недели. Мы ожидаем, что они представят результаты этого обзора Совету исполнительных директоров в конце июня», — приводит слова Козак ТАСС.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что кредиторы потребовали от Украины начать выплаты по госдолгу.