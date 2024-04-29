Созин: «Зенит» доползёт до чемпионства, хотя с Ивичем выиграл бы «Краснодар»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказал мнение, что «Зенит» выиграет РПЛ в текущем сезоне.

«Даже в таком разобранном состоянии «Зенит» доползёт до чемпионства. За эти несколько лет у конкурентов «Зенита» был первый шанс его потеснить, но, видимо, не судьба. Хотя с Ивичем «Краснодар» бы дожал сегодня в Самаре, дошёл бы до конца на первом месте — и выиграл бы», — цитирует Созина «Чемпионат».

Встреча в Самаре между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» завершилась со счётом 0:0, а защитник южан Сергей Волков был удалён с поля во втором тайме.

Таким образом, «Краснодар» продолжает занимать второе место в турнирной таблице РПЛ, сравнявшись с лидером, «Зенитом», по очкам (50). «Крылья» — на шестой позиции (40).

Ранее сообщалось, что дочь Сергея Семака публично поддержала отца после поражений «Зенита».