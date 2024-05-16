Синоптик спрогнозировал небольшие дожди в Москве 16 мая

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал небольшие дожди в Москве 16 мая.

Как он рассказал РИА Новости, погоду в столице 16 мая будет формировать приближающейся тёплый атмосферный фронт.

«Около полудня в небе над Москвой начнут появляться облака, которые в вечерние часы станут плотными и затянут весь небосклон. Также поздним вечером начнутся небольшие дожди в Москве, это произойдёт около 20:00—21:00», — сказал Леус.

Он добавил, что до подхода фронта воздушные массы успеют хорошо прогреться, днём в Москве до +18...+20 °С, в Подмосковье до +16...+21 °С.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что наиболее неблагоприятная погода в Москве ожидается 17 мая.