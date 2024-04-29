Коваленко — о дебюте в НХЛ: сумасшедший момент для меня, тут все играют очень быстро

Российский нападающий «Колорадо» Николай Коваленко поделился эмоциями от дебюта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин провёл свой первый матч в лиге в четвёртой игре серии плей-офф с «Виннипегом», которую его команда выиграла со счётом 5:1.

«Сумасшедший момент для меня. Здесь большая арена, просто невероятно. Мне понравилось дебютировать в плей-офф НХЛ, это отличный опыт для меня. Здесь все играют очень быстро. Все такие большие, физически крепкие парни. Я хотел бы сказать спасибо всем в команде, потому что все мне помогают, поддерживают. Тренер сказал мне, что это всё ещё игра. Это было невероятно», — цитирует Коваленко Colorado Hockey Now.

Коваленко провёл на площадке 7 минут и 17 секунд, отметившись четырьмя силовыми приёмами.

Ранее в «Виннипеге» сообщили, что молятся за здоровье Наместникова.