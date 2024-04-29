RT в Telegram
Подпишись

Коваленко — о дебюте в НХЛ: сумасшедший момент для меня, тут все играют очень быстро

Короткая ссылка
Российский нападающий «Колорадо» Николай Коваленко поделился эмоциями от дебюта в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Коваленко — о дебюте в НХЛ: сумасшедший момент для меня, тут все играют очень быстро
  • AP
  • © David Zalubowski

Россиянин провёл свой первый матч в лиге в четвёртой игре серии плей-офф с «Виннипегом», которую его команда выиграла со счётом 5:1.

«Сумасшедший момент для меня. Здесь большая арена, просто невероятно. Мне понравилось дебютировать в плей-офф НХЛ, это отличный опыт для меня. Здесь все играют очень быстро. Все такие большие, физически крепкие парни. Я хотел бы сказать спасибо всем в команде, потому что все мне помогают, поддерживают. Тренер сказал мне, что это всё ещё игра. Это было невероятно», — цитирует Коваленко Colorado Hockey Now.

Коваленко провёл на площадке 7 минут и 17 секунд, отметившись четырьмя силовыми приёмами.

Ранее в «Виннипеге» сообщили, что молятся за здоровье Наместникова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить