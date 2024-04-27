Тренер «Сочи» Морено: фестиваль адаптивного футбола можно сравнить с Лигой чемпионов

Игроки и тренерский штаб «Сочи» посетили фестиваль «Стальная воля», который на федеральной территории Сириус был организован Российским футбольным союзом (РФС).

В футбольном турнире принимали участие люди с инвалидностью и ограничениями возможностей здоровья.

Игроки команды Российской премьер-лиги вместе с наставником Робертом Морено чествовали победителей турнира и организовали для них поздравительный коридор. До начала фестиваля футболисты «Сочи» оказали помощь местной команде по адаптивному футболу, в результате чего у спортсменов появились три новые электроколяски.

После церемонии награждения испанец прокомментировал увиденное, сравнив состязания в Сириусе с турнирами в Испании, которая является родоначальницей адаптивного футбола.

«Испания действительно очень далеко продвинулась в этом вопросе и организовывает большое количество турниров. В частности, у нас присутствует разделение на дивизионы и категории. Участники команд из высшей лиги ездят на соревнования в другие города, имеют постоянную практику и чувствуют себя полноценными профессионалами, кем они в действительности и являются», — отметил он.

Также специалист поделился мнением, как Россия может развивать данное направление.

«Самое главное — большое желание развивать это направление. Я уверен, что у множества российских игроков есть желание принимать участие в подобных турнирах. Дальше только вопрос организации — согласование всех нюансов с администрацией, с правительством, с федерациями. Я бы хотел пожелать, чтобы таких состязаний становилась всё больше — это действительно очень и очень важно. У людей есть мечта участвовать в таких турнирах, и её у них нельзя отбирать. Мне как тренеру довелось выигрывать многие титулы, и это здорово, но это невозможно сравнить с турнирами, где участники играют ради удовольствия, реализации детской мечты. Это даже можно сравнить с титулом Лиги чемпионов», — сказал Морено RT.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о фестивале адаптивного футбола.