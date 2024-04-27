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Костомаров — о фестивале адаптивного футбола: трудно себе представить, как спортсмены это делают

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров поделился мнением о фестивале адаптивного футбола «Стальная воля», который был организован Российским футбольным союзом (РФС) на федеральной территории Сириус.
Костомаров — о фестивале адаптивного футбола: трудно себе представить, как спортсмены это делают
  • РИА Новости

Фигурист принял участие в церемонии награждения футболистов, которые боролись за звание лучших в семи игровых дисциплинах.

«Мероприятия подобного уровня дают ребятам возможность получить настоящее удовольствие, поиграть, собраться всем вместе и проявить себя. Футбол — это, наверное, игра номер один, и каждый подобный турнир даёт толчок в развитии, мотивирует людей играть в этот вид спорта. Эти состязания дают понять, что не только люди с неограниченными возможностями могут соревноваться, но и те люди, которые, всё-таки, лишены конечностей или имеют другие травмы. Я на подобном турнире нахожусь впервые и считаю, что такие соревнования очень важны. Я с трудом себе представляю, как ребята это делают. Чтобы реализовываться в такой ситуации, когда нет конечностей, думаю, надо много тренироваться и терпеть, терпеть, терпеть» — сказал Костомаров RT.

В состязаниях по футболу и мини-футболу принимали участие лица с заболеванием ЦП, ампутанты, глухие, лица с интеллектуальными нарушениями, слепые, а также трансплант-футболисты.

Ранее сообщалось, что спортсмены из 31 региона РФ, Белоруссии и Казахстана приняли участие в фестивале адаптивного футбола.

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