Спортсмены из 31 региона РФ, Белоруссии и Казахстана приняли участие в фестивале адаптивного футбола

На федеральной территории Сириус прошёл фестиваль адаптивного футбола «Стальная воля», организованный Российским футбольным союзом (РФС).

Соревнования прошли среди футболистов пяти нозологий в трёх различных категориях среди мужчин, женщин и юношей с 15 до 18 лет.

Состязания, в которых приняли участие порядка 650 спортсменов, были разбиты на дисциплины для лиц с заболеванием ЦП, ампутантов, глухих, слепых, лиц с интеллектуальными нарушениями, а также трансплант-футболистов.

Церемонию награждения победителей турнира посетили олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах льду Роман Костомаров и игроки основной команды «Сочи».

В общей сложности в фестивале принял участие 31 регион России, из которых 17 уже были участниками турнира в прошлом, а 14 — подали заявку впервые. Также в турнире участвовали представители сборной Белоруссии и Казахстана.

В категории «Мини-футбол слепых» у мужчин триумф праздновали игроки команды «Лидер» из Москвы. В этой же дисциплине у женщин первыми также стали футболистки «Лидера», а у юношей первенствовали представители Республики Дагестан.

В дисциплине «Футбол глухих» победу одержали футболисты из Саратовской области, а у юношей золотые медали выиграли представители Санкт-Петербурга.

В состязаниях мужчин с заболеванием ЦП первое место заняла команда «Патриот НН» из Нижегородской области, а у юношей первыми стали представители Свердловской области.

В категории для соревнований ампутантов победу праздновали спортсмены из Алтайского края, а в дисциплине «Мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями» обладателями кубка стали спортсмены из Кировской области. В этой же категории у юношей победили футболисты Московской области.

В дисциплине «ПОДА — футбол на электроколясках» победу одержали представители Московской области.

В последней из представленных категорий, где выступали люди с трансплантированными органами, чемпионами стали игроки из Рязанской области.

Ранее в РФС сообщили, что договорились о проведении сорвавшегося матча с Парагваем.