Агент Кристо подтвердил интерес к футболисту со стороны «Локомотива»

Альваро Навасо, агент нападающего «Ароки» Кристо Гонсалеса, высказался об интересе «Локомотива» к своему клиенту.

«Я действительно контактировал с «Локомотивом» по поводу Кристо. От российского клуба есть определенный интерес, но на данный момент ситуация такова, что активных переговоров по поводу трансфера не ведется», — цитирует Навасо «Матч ТВ».

Как сообщает «Матч ТВ», «Локомотив» летом может приобрести нападающего португальского клуба.

26-летний испанец в нынешнем сезоне провел 38 матчей за «Ароку», в которых забил 15 мячей и отдал десять результативных передач. Его контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Дмитрий Селюк высказался о возможности полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева заиграть в АПЛ.