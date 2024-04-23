Селюк: Пиняев — хороший футболист, но он ещё не дорос до уровня АПЛ

Агент Дмитрий Селюк высказался о возможности полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева заиграть в АПЛ.

«Я считаю Пиняева хорошим футболистом, который может перейти в европейский клуб. Просто АПЛ не для него. С его габаритами Сергей сможет играть только в двух-трёх командах. В том же «Манчестер Сити», но до этого уровня он ещё не дорос», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

По информации издания HITC, «Манчестер Сити» и «Челси» могут приобрести футболиста красно-зелёных, после чего сдать его в аренду в партнёрские клубы.

Помимо двух вышеуказанных коллективов, за игроком «Локомотива» также наблюдали «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

19-летний форвард в сезоне-2023/24 в 28 матчах во всех турнирах забил два мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее «Манчестер Сити» опроверг сообщения об интересе к Пиняеву.