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Валуев: WADA — политически ангажированная дубина, бьющая по атлетам ряда стран

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Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Николай Валуев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не подавать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) после обнаружения запрещённого вещества в пробах 23 китайских пловцов.
Валуев: WADA — политически ангажированная дубина, бьющая по атлетам ряда стран
  • AFP
  • © Marc BRAIBANT

«WADA — такой же политически ангажированный орган, как и Международный олимпийский комитет (МОК). Это спортивная дубина, с помощью которой расправляются со спортсменами из выбранных стран. И эта дубина уже давно прилетает по спортсменам из России», — цитирует Валуева РИА Новости.

Накануне The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.

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