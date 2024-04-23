Свищёв: позиция WADA по пловцам показывает, что агентство себя скомпрометировало
- РИА Новости
«WADA уже давно себя скомпрометировало. И нынешняя ситуация ещё раз это подтверждает. РУСАДА у нас до сих пор не восстановлено в правах, это говорит о политизированности по отношению к российскому спорту. Что касается этой ситуации, если есть нарушения, то за них должны быть соответствующие наказания», — цитирует Свищёва РИА Новости.
Накануне The New York Times опубликовала расследование, в котором говорится, что у 23 китайских пловцов, которые приняли участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. В издании отмечают, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.
29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Ранее в WADA объяснили разницу между нарушениями китайских пловцов и делом Валиевой.