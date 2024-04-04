Источник: экс-участница «Дома-2» беременна от Промеса

Семья бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Мэри Кулешовой подтвердила, что девушка ждёт ребёнка от нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«У Квинси уже есть семья. И главное для Мэри, что у неё скоро появится ребёнок, никаких алиментов ей не нужно. Да, Промес действительно отец ребёнка, но это его ни к чему не обязывает», — цитирует члена семьи девушки «ИА Регнум».

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире в ОАЭ.