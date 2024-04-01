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В СКА огласили решение по поводу тренерского штаба на следующий сезон

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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что Роман Ротенберг продолжит тренировать команду в следующем сезоне.
В СКА огласили решение по поводу тренерского штаба на следующий сезон
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«По поручению совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.

Напомним, что «Автомобилист» обыграл СКА в четвертьфинальной серии и впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Гагарина.

Роман Ротенберг является главным тренером команды с 2022 года.

Ранее сообщалось, что в СКА рассчитывают обсудить с судейством работу арбитров после плей-офф КХЛ.

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