В СКА огласили решение по поводу тренерского штаба на следующий сезон
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«По поручению совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.
Напомним, что «Автомобилист» обыграл СКА в четвертьфинальной серии и впервые в истории пробился в полуфинал Кубка Гагарина.
Роман Ротенберг является главным тренером команды с 2022 года.
Ранее сообщалось, что в СКА рассчитывают обсудить с судейством работу арбитров после плей-офф КХЛ.