Азербайджан отверг обвинения Франции в поддержке протестов в Новой Каледонии

В азербайджанском МИД опровергли заявление министра внутренних дел Франции Жерара Дерманена о якобы причастности Азербайджана к протестам в Новой Каледонии.

Об этом сообщает ТАСС.

«Полностью отвергаем очередные беспочвенные обвинения министра внутренних дел Франции Жерара Дерманена в адрес нашей страны», — сказал пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

Представитель министерства также опроверг высказывания главы МИД Франции о якобы связях между Азербайджаном и лидерами движения за независимость в Новой Каледонии.

Гаджизаде призвал французского министра не заниматься обвинениями в адрес Азербайджана, а направить своё внимание «на провальную политику своей страны в отношении заморских территорий».

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что страна вводит войска в Новую Каледонию из-за погромов на острове.