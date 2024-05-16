Генпрокуратура признала нежелательной SOTA media

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Руководство SOTA media, члены которого являются гражданами западных стран и их резидентами, действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain (телеканал «Дождь»*) и The Insider** (Латвия), деятельность которых уже признана нежелательной на территории нашей страны, а также активно взаимодействует с включённой в реестр иностранных агентов организацией «Медиапроект «ОВД-Инфо»***», — отметили в Генпрокуратуре.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

*** Включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России от 29.09.2021.