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Генпрокуратура признала нежелательной SOTA media

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Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации SOTA media.
Генпрокуратура признала нежелательной SOTA media
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Руководство SOTA media, члены которого являются гражданами западных стран и их резидентами, действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain (телеканал «Дождь»*) и The Insider** (Латвия), деятельность которых уже признана нежелательной на территории нашей страны, а также активно взаимодействует с включённой в реестр иностранных агентов организацией «Медиапроект «ОВД-Инфо»***», — отметили в Генпрокуратуре.

СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

*** Включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России от 29.09.2021.

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