Участнику нападения на дом Михаила Круга отказали в отправке в зону СВО

Александру Агееву, осуждённому на пожизненный срок за нападение на дом Михаила Круга, отказали в отправке в зону спецоперации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Московского районного суда Твери.

Из данных картотеки дел райсуда следует, что суд отказал Агееву дважды.

В сентябре 2023 года Агеев подал иск к региональному УФСИН и СИЗО-1, которые, по словам истца, препятствовали «ему в реализации права на прохождение службы в рядах Вооружённых сил Российской Федерации и на участие в специальной военной операции».

Представители структур ФСИН ответили суду, что согласно приказу Минобороны, Минюста и МВД, лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, не включаются в перечни тех, с кем может быть подписан контракт для участия в СВО.

В декабре 2023 года Агеев снова подал иск — к военному комиссариату Тверской области. Суд также оставил его требования без удовлетворения.

Оба решения были обжалованы в Тверском областном суде, который оставил их без изменений.

В 2019 году Следственный комитет заявил, что установил «в мельчайших подробностях всю картину» убийства Круга, а также определил причастных к преступлению.

Для проверки оперативной информации из исправительных колоний были этапированы осуждённые к пожизненному сроку члены банды Александр Агеев и Александр Осипов.