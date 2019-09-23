СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

СК установил «в мельчайших подробностях всю картину» убийства певца Михаила Круга, а также определил причастных к преступлению. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

Как отмечается, в ходе расследования «в поле зрения» следователей попали члены банды «Тверские волки», которая действовала в то время в Твери и области.

Подчёркивается, что на причастность к убийству проверялся в том числе член банды Александр Агеев, который полностью отрицал свою вину. Прямых доказательств его причастности к преступлению на тот момент не было.

В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.

В итоге были установлены лица, причастные к совершению преступления.

Для проверки оперативной информации из исправительных колоний в ЯНАО и Хабаровском крае в Тверской следственный изолятор были этапированы осуждённые к пожизненному лишению свободы члены банды Александр Агеев и Александр Осипов.

С названными лицами следователям удалось установить психологический контакт, в результате чего Агеев дал признательные показания о нападении совместно с ещё одним участником банды Дмитрием Веселовым на дом Круга.

Агеев рассказал, что они проникли в дом потерпевшего, однако убийство певца не планировали. Он сообщил, что по указанию криминального авторитета города Твери, известного как Лом, он совместно с Веселовым должен был проникнуть в жилище Михаила Круга, которого, по информации, имевшейся в распоряжении участников банды, в указанный вечер не должно было быть дома.

Соучастники намеревались лишь похитить оттуда антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи.

«Круг с семьёй неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох... Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета», — говорится в сообщении.

Веселов был убит в марте 2003 года участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым.

В начале августа СМИ писали, что для проведения следственного эксперимента в дом, который принадлежал Кругу, привозили Александра Агеева.

Тогда источник сообщал, что «Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга» — вместе с ним был Веселов.

О проведении следственного эксперимента заявляла и сестра Михаила Круга.