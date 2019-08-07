СМИ назвали имя подозреваемого в причастности к убийству Михаила Круга

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Для проведения следственного эксперимента в дом, который принадлежал убитому певцу Михаилу Кругу, привозили киллера банды «Волков» Александра Агеева.
СМИ назвали имя подозреваемого в причастности к убийству Михаила Круга
  • РИА Новости

Данная информация, как сообщает РИА Новости, была размещена на портале Tverigrad.ru со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Отмечается, что Агеев отбывает пожизненное наказание за многочисленные преступления.

«Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов», — рассказал источник.

По данным ТАСС, следователи проверяют двух мужчин, осужденных за иные преступления, на причастность к убийству певца Михаила Круга в 2002 году.

«Следственные действия проводятся в Твери с двумя возможными подозреваемыми. Они отбывают наказание за иные преступления, один из них приговорён к пожизненному лишению свободы. Их доставили в Тверь для участия в следственных мероприятиях, устанавливается их причастность к убийству», — сказал источник в правоохранительных органах.

Ранее сестра Михаила Круга, Ольга Медведева, сообщила, что сотрудники правоохранительных органов провели следственный эксперимент в доме в Твери, где был убит певец Михаил Круг.

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