Сестра Михаила Круга сообщила о проведении следственного эксперимента

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Сотрудники правоохранительных органов провели следственный эксперимент в Твери на территории дома, в котором был убит певец Михаил Круг.
Сестра Михаила Круга сообщила о проведении следственного эксперимента
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сестру исполнителя Ольгу Медведеву.

«Сегодня проводился следственный эксперимент. Я в этом доме живу, меня попросили на время эксперимента убрать лишние вещи, уйти. Я находилась в соседнем доме. В автозаке привезли человека, отвели в дом», — заявила она.

Медведева добавила, что подготовка и проведение следственного эксперимента длились полтора часа. На это время дом был оцеплен.

Музыкант Михаил Круг был убит в своём доме в Твери летом 2002 года. Исполнители и заказчики преступления до сих пор не найдены.

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