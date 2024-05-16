Вяльбе назвала условия, при соблюдении которых российские лыжники поедут на ОИ-2026
- РИА Новости
«Пока ещё мы не можем на 100% сказать. Всё может в одночасье поменяться. Команда точно может ехать только при условии, что будут флаг и гимн. Обо всём остальном даже не стоит думать», — сказала Вяльбе на YouTube-канале Андрея Романова.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Мария Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Томаса Баха.