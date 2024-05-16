RT в Telegram
Подпишись

Вяльбе назвала условия, при соблюдении которых российские лыжники поедут на ОИ-2026

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, в каком случае национальная команда может поехать на Олимпийские игры 2026 года в Италии.
Вяльбе назвала условия, при соблюдении которых российские лыжники поедут на ОИ-2026
  • РИА Новости

«Пока ещё мы не можем на 100% сказать. Всё может в одночасье поменяться. Команда точно может ехать только при условии, что будут флаг и гимн. Обо всём остальном даже не стоит думать», — сказала Вяльбе на YouTube-канале Андрея Романова.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Мария Захарова назвала преступлением заявление президента МОК Томаса Баха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить