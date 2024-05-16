Вяльбе назвала условия, при соблюдении которых российские лыжники поедут на ОИ-2026

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, в каком случае национальная команда может поехать на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

«Пока ещё мы не можем на 100% сказать. Всё может в одночасье поменяться. Команда точно может ехать только при условии, что будут флаг и гимн. Обо всём остальном даже не стоит думать», — сказала Вяльбе на YouTube-канале Андрея Романова.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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