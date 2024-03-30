Бабиков — о снятии с масс-старта: нет смысла бежать ради 25-го места

Российский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему решил сняться с масс-старта на чемпионате России в Тюмени.

«Накануне сдал кровь, анализы показали, что организм борется с какой‑то инфекцией, поэтому сегодня решили не выходить. Бежать ради того, чтобы быть 25‑м в масс‑старте, смысла нет. Лучше подготовиться к эстафете и поддержать команду там», — заявил Бабиков «Матч ТВ».

Кроме Бабикова с масс-старта также снялся Александр Логинов.

Гонка состоится 30 марта в 12:00 по мск. Первенство страны проходит с 11 января по 5 апреля.

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