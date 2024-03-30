Биатлонист Смольский: мы категорически против нейтрального статуса

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине 2022 года белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о нейтральном статусе на Играх в Париже.

«У нас пока не было такого опыта, чтобы мы ездили без флага и гимна, в отличие от России. Конечно, мы категорически против нейтрального статуса. Может, прозвучит грубо, но твоя цель — просто удовлетворить свои потребности в победе», — заявил Смольский РГ.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что МОК не имеет права выставлять исключительные условия российским спортсменам для участия в Олимпиаде в Париже.