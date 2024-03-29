Тарасова — о критериях МОК для российских спортсменов: это позор

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет права выставлять исключительные условия российским спортсменам для участия в Олимпиаде в Париже.

«Я считаю, что МОК не имеет права предъявлять условия нашим спортсменам. Для всех олимпийцев должны быть одинаковые условия. Пусть они это знают и не выпендриваются. Неправильно, что другие правила ставятся именно русским. Это позор олимпийскому комитету», — сказала Тарасова «Матч ТВ».



При этом Тарасова подчеркнула, что не стоит осуждать тех, кто всё же решится поехать на Игры в Париж.



«У них короткая карьера, кто готов — тот пусть едет. У нас человеческое обращение с олимпийцами», — добавила она.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на желание некоторых российских спортсменов выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года.