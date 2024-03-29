Медведева поблагодарила подростков, спасавших людей в «Крокусе»

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Хотела бы выразить восхищение ребятам, которые рисковали жизнью, спасая людей. И это совершенно юные ребята! Их имена: Артём, 14 лет, Виктория, 15 лет, Елизавета, 17 лет и Ислам, 15 лет», — написала Медведева в Telegram-канале.

Она добавила, что окажет помощь пострадавшим в теракте, в том числе финансовую.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 143 человека.

Ранее сообщалось, что церемонию открытия ОИ в Париже могут отменить после теракта в «Крокусе».