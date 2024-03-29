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Церемонию открытия ОИ в Париже могут отменить после теракта в «Крокусе»

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Главное управление внутренней безопасности Франции обеспокоено возможностью террористической атаки на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Церемонию открытия ОИ в Париже могут отменить после теракта в «Крокусе»
  • AP
  • © Aurelien Morissard

По информации Europe 1, глава МВД Франции Жеральд Дарманен встречался с представителями спецслужб, чтобы обсудить вопрос безопасности на Играх. После теракта в московском «Крокус Сити Холле» в Париже опасаются террористических атак во время Олимпиады.

По этой причине рассматривается возможность изменить формат церемонии открытия или изменить её.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 143 человека.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Ранее сообщалось, что РПЛ перечислит по миллиону рублей за каждый гол в 22-м туре жертвам теракта в «Крокусе».

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