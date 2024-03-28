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«СЭ»: «Ювентус» не обсуждает с «Локомотивом» трансфер Митая

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Туринский «Ювентус» и московский «Локомотив» не контактирует между собой на тему возможного перехода защитника Марио Митая в итальянский клуб.
«СЭ»: «Ювентус» не обсуждает с «Локомотивом» трансфер Митая
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

По данным «Спорт-Экспресса», слухи о возможном переходе Митая в «Ювентус» не соответствуют действительности. Отмечается, что туринцы действительно ищут левого защитника, но не намерены приобретать на эту позицию спортсмена, который будет считаться легионером в Серии А.

При этом слухи об интересе «Ювентуса» к Митаю связаны с желанием агентов футболистов подогреть интерес к его персоне.

Митай начинал свою профессиональную карьеру в греческом АЕК, а состав «Локомотива» пополнил в августе 2022 года. За железнодорожников он провёл 37 матчей, не отметившись голами или передачами.

Ранее Митай рассказал, как на Западе воспринимают русских.

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